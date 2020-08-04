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ЕС призвал Гонконг отказаться от переноса выборов

Брюссель, Вторник 04 августа 2020 09:31
ЕС призвал Гонконг отказаться от переноса выборов
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)
Автор: Игорь Литвиненко

Перенос выборов не способствует возобновлению демократического мандата Гонконга

Европейский союз выступил против переноса выборов в Гонконге на один год. Такое решение повлияет на возобновление демократического мандата Гонконга.

Об этом говорится в заявлении представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По его словам, ЕС следит за политической ситуацией в Гонконге и настаивает на необходимости проведения выборов в этом году.

"Предлагаемая отсрочка на один год выборов в Законодательный совет путем обращения к чрезвычайным полномочиям задержит возобновление его демократического мандата и поставит под сомнение осуществление демократических прав и свобод, гарантированных основным законом Гонконга", - говорится в заявлении.

Также в ЕС выступили против дисквалификации некоторых кандидатов.

"Недавняя дисквалификация кандидатов, выступающих за демократию, включая действующих законодателей, ранее демократически избранных народом Гонконга, также ослабляет международную репутацию Гонконга как свободного и открытого общества", - заявил Боррель.

ЕС призвал власти Гонконга пересмотреть эти решения.

Напомним, в конце июля правительство Гонконга отложило выборы в парламент на следующий год, они должны были состояться в сентябре этого года.

Днями такое решение осудили в Госдепартаменте США.

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