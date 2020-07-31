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Гонконг перенес парламентские выборы на 2021 год

Гонконг, Пятница 31 июля 2020 14:12
Гонконг перенес парламентские выборы на 2021 год
Фото: Кэрри Лам (flickr com riseconf)
Автор: Роман Калиниченко

Проведение выборов в сентябре подвергает риску миллионы избирателей, считает Кэрри Лам

Правительство Гонконга отложило сентябрьские выборы в парламент на следующий год. Это связано с ростом числа случаев коронавируса в городе.

Об этом заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам, передает BBC.

По ее словам, решение о переносе выборов "самое трудное за последние семь месяцев".

Лам объяснила, что пандемия в Гонконге "находится в плохом положении с января", и по мере продолжения распространения вируса в обществе риск крупномасштабной вспышки возрастает.

Она добавила, что при наличии 4,4 млн зарегистрированных избирателей в Гонконге проведение выборов может спровоцировать огромную вспышку заболеваний, а меры социального дистанцирования не позволят кандидатам агитировать.

Лам также сказала, что проведение выборов в сентябре представляет особый риск для пожилых избирателей и что в Гонконге зарегистрировано много избирателей в материковом Китае и за рубежом, которые не смогут принять участие в выборах, пока действуют меры пограничного карантина.

Напомним, за месяц заболеваемость в городе выросла в 10 раз, Гонконг заявил о возможном коллапсе системы здравоохранения.

Также сообщалось, что в начале июля Гонконг закрыл все школы и анонсировал усиление карантина.

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