ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США осудили решение Гонконга перенести парламентские выборы на 2021 год

США, Воскресенье 02 августа 2020 12:54
США осудили решение Гонконга перенести парламентские выборы на 2021 год
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Майк Помпео призвал Гонконг провести выборы в сентябре, как и планировалось ранее

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео осудил решение властей Гонконга перенести парламентские выборы на следующий год. При этом он призвал провести их в сентябре, как планировалось ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты осуждают решение правительства Гонконга отложить на один год предстоящие выборы в законодательное собрание, первоначально намеченные на 6 сентября. Нет никаких веских причин для такой длительной задержки", - заявил Помпео.

Он считает, что перенос парламентских выборов означает, что "Гонконг никогда больше не сможет голосовать - ни за что и ни за кого", а также свидетельствует о том, что Пекин" не намерен выполнять обязательства, взятые им перед народом Гонконга и Великобританией в соответствии с китайско-британской совместной декларацией".

Напомним, в конце июля стало известно, что правительство Гонконга отложило выборы в парламент на 2021 год, якобы из-за роста заразившихся коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикивыборыГонконгМайк Помпео
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь