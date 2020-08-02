США осудили решение Гонконга перенести парламентские выборы на 2021 год

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Майк Помпео призвал Гонконг провести выборы в сентябре, как и планировалось ранее

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео осудил решение властей Гонконга перенести парламентские выборы на следующий год. При этом он призвал провести их в сентябре, как планировалось ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты осуждают решение правительства Гонконга отложить на один год предстоящие выборы в законодательное собрание, первоначально намеченные на 6 сентября. Нет никаких веских причин для такой длительной задержки", - заявил Помпео.

Он считает, что перенос парламентских выборов означает, что "Гонконг никогда больше не сможет голосовать - ни за что и ни за кого", а также свидетельствует о том, что Пекин" не намерен выполнять обязательства, взятые им перед народом Гонконга и Великобританией в соответствии с китайско-британской совместной декларацией".

Напомним, в конце июля стало известно, что правительство Гонконга отложило выборы в парламент на 2021 год, якобы из-за роста заразившихся коронавирусом.