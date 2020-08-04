ЄС закликав Гонконг відмовитися від перенесення виборів

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)

Перенесення виборів не сприяє поновленню демократичного мандата Гонконгу

Європейський союз виступив проти перенесення виборів в Гонконзі на один рік. Таке рішення вплине на відновлення демократичного мандата Гонконгу.

Про це йдеться в заяві представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

За його словами, ЄС стежить за політичною ситуацією в Гонконзі і наполягає на необхідності проведення виборів в цьому році.

"Пропонована відстрочка на один рік виборів в Законодавчий рада шляхом звернення до надзвичайних повноважень затримає відновлення його демократичного мандата і поставить під сумнів здійснення демократичних прав і свобод, гарантованих основним законом Гонконгу", - йдеться в заяві.

Також в ЄС виступили проти дискваліфікації деяких кандидатів.

"Недавня дискваліфікація кандидатів, які виступають за демократію, включаючи діючих законодавців, раніше демократично обраних народом Гонконгу, також послаблює міжнародну репутацію Гонконгу як вільного і відкритого суспільства", - заявив Боррель.

ЄС закликав владу Гонконгу переглянути ці рішення.

Нагадаємо, наприкінці липня уряд Гонконгу відклав вибори в парламент на наступний рік, вони повинні були відбутися у вересні цього року.

Днями таке рішення засудили в Держдепартаменті США.