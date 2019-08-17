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ЄС закликав до деескалації напруженості в Гонконзі

Новини » Політика    17.08.2019 - 19:25
ЄС закликав до деескалації напруженості в Гонконзі
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)

Всі зацікавлені сторони повинні брати участь у великому діалозі

Європейський союз закликав до стриманості, деескалації напруженості та запобігання насильства в Гонконзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

В ЄС зазначили, що протягом попередніх двох місяців, коли громадяни застосовують своє фундаментальне право на зібрання, відбулося багато неприйнятних насильницьких інцидентів.

"Дуже важливо, щоб сторони діяли стримано, не вдавалися до насильства і вжили необхідних заходів для деескалації ситуації", - заявила глава європейської дипломатії Федеріка Могерини.

Крім того, на думку чиновниці, всі зацікавлені сторони повинні брати участь у великому діалозі.

"Основні свободи, включаючи право на мирні зібрання, а також високий ступінь незалежності Гонконгу в відповідності з принципом "одна країна - дві системи", закріплені в основному законі і міжнародних договорах, та повинні дотримуватися", - зазначила Могерини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що аеропорт Гонконгу другий день поспіль що скасовує всі авіарейси з-за масової сидячої акції протесту, яку проводять на території аеропорту. Учасники акції заявляли, що почувають себе безпечно на території аеропорту. 13 серпня там відбулися перші сутички з правоохоронцями.

Зазначимо, мітинги почалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних органів Китаю.

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