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ЕС призвал к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Автор: РБК-Украина

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе к деэскалации. ЕС также заявляет о необходимости строгого соблюдения режима прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

"Евросоюз призывает к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации и строгому соблюдению режима прекращения огня. Требуется незамедлительное возвращение к переговорам, без предварительных условий, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявил он.

Напомним, ранее минская группа ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан возобновить переговоры для разрешения конфликта.

Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан срочно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Отметим, утром 27 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. В результате обстрелов пострадали люди. Также сообщалось о погибших. Однако точного количества жертв и пострадавших на данный момент нет.

После глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение. Также была объявлена всеобщая мобилизация для лиц старше 18 лет. Военное положение также было введено в Армении.

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