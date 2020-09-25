ЕС не признает сфальсифицированные результаты выборов в Беларуси, - глава Евросовета

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не примет сфальсифицированных результатов президентских выборов в Беларуси. Он также выразил слова поддержки белорусскому народу.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

"В Беларуси были сфальсифицированы результаты президентских выборов, мы не примем эти результаты. Мы осуждаем насильственное подавление оппозиции и мирных демонстраций", - сказал Мишель.

Также он добавил, что подавления и запугивания белорусских граждан должны быть остановлены, а виновные должны быть привлечены к ответственности и предстать перед правосудием.

"Мы готовы поддержать белорусский народ, он должен быть свободен от внешнего принуждения и свободно выбирать собственное будущее. Инклюзивный национальный диалог при содействии ОБСЕ - это единственная реалистичная дорога вперед", - заявил глава Евросовета.

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил на новый президентский срок. После тайной инаугурации Лукашенко не признают президентом Беларуси ряд западных стран, в частности США и Европейский союз.

Сам Лукашенко считает, что это внутреннее дело страны, а официальный Минск не просил никого признавать выборы и легитимность.

Также сегодня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Японии Йошиди Томоюки призвал власти Беларуси немедленно прекратить неправомерные задержания и насильственное притеснение граждан.