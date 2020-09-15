ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Европейский Союз заявил, что не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко. ЕС будет пересматривать отношения с Беларусью.
Об этом заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
ЕС считает лучшим решением ситуации в Беларуси новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.
"Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси", - сказал он.
Напомним, в ЕС готовят санкции против 40 белорусских политиков, но президент Александр Лукашенко под вопросом.
Ранее РБК-Украина писало, что ЕС обсуждает возможность введения санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее в Госдепе США заявляли, что Соединенные Штаты Америки обсуждают с Евросоюзом введение адресных санкций против Беларуси.
Также сообщалось, что ЕС готовит санкции против 40 белорусских политиков.