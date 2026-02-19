ЄС прийняв уже 5000 поранених українців: як безкоштовно потрапити на лікування до Європи

"Medevac дозволяє нам евакуювати пацієнтів у критичному стані до лікарні, де вони можуть отримати дуже специфічне лікування. І на сьогоднішній день ми змогли евакуювати близько 5000 тяжкопоранених пацієнтів з України до 22 країн", - розповіла вона.

Лябіб додала, що ЄС співпрацює з українською владою та лікарнями. Вони обирають пацієнтів, які потребують специфічного лікування, після чого у держав-членів запитують про можливості, якими вони володіють.

"Наприклад, Бельгія добре відома лікуванням пацієнтів з важкими опіками. Військовий госпіталь у Брюсселі має спеціалізований досвід у цій галузі. Я сама відвідала там деяких поранених військових", - сказала вона.

Хто може взяти участь у програмі

Участь у програмі залежить від типу лікування, а також країни, в якій розташована лікарня та можливостей транспортування.

"Ми отримуємо запит від лікарні, яка наразі не має можливості надати пацієнту належне лікування: чи є у вас можливості в одній з наших держав-членів або держав-учасниць? Адже є не тільки 27 держав-членів, а й 10 держав-учасниць поза межами Європейського Союзу. Потім ми отримуємо пропозицію і можемо транспортувати пацієнта", - зазначила єврокомісарка.

Як подати заявку на Medevac

Українці, які потребують як невідкладної, так і планової медичної допомоги за кордоном, можуть подати заявку на евакуацію. Вона є безкоштовною і здійснюється коштом приймаючих країн.

Покрокова інструкція: