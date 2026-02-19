ЕС принял уже 5000 раненых украинцев: как бесплатно попасть на лечение в Европу

"Medevac позволяет нам эвакуировать пациентов в критическом состоянии в больницу, где они могут получить очень специфическое лечение. И на сегодняшний день мы смогли эвакуировать около 5000 тяжелораненых пациентов из Украины в 22 страны", - рассказала она.

Лябиб добавила, что ЕС сотрудничает с украинскими властями и больницами. Они выбирают пациентов, которые нуждаются в специфическом лечении, после чего у государств-членов спрашивают о возможностях, которыми они обладают.

"Например, Бельгия хорошо известна лечением пациентов с тяжелыми ожогами. Военный госпиталь в Брюсселе имеет специализированный опыт в этой области. Я сама посетила там некоторых раненых военных", - сказала она.

Кто может принять участие в программе

Участие в программе зависит от типа лечения, а также страны, в которой расположена больница и возможностей транспортировки.

"Мы получаем запрос от больницы, которая пока не имеет возможности предоставить пациенту надлежащее лечение: есть ли у вас возможности в одном из наших государств-членов или государств-участников? Ведь есть не только 27 государств-членов, но и 10 государств-участников за пределами Европейского Союза. Затем мы получаем предложение и можем транспортировать пациента", - отметила еврокомиссар.

Как подать заявку на Medevac

Украинцы, которые нуждаются как в неотложной, так и плановой медицинской помощи за рубежом, могут подать заявку на эвакуацию. Она является бесплатной и осуществляется за счет принимающих стран.

Пошаговая инструкция: