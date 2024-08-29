ЄС пришвидшить надання Україні зброї та енергетичного обладнання, - Кулеба

Європейський Союз пришвидшить надання Україні військової допомоги та енергетичного обладнання для відновлення енергосистеми після російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

"Під час сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі з міністрами закордонних справ ЄС я наголосив на необхідності термінового надання вже обіцяної військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони. Я ціную готовність моїх колег вжити необхідних заходів для прискорення цих постачань", - повідомив Кулеба.

Він наголосив, що ЄС є важливою опорою коаліції на підтримку України, привітав намір низки держав-членів ЄС відгукнутися на заклик України та виступити за зняття обмежень на використання зброї щодо всіх законних військових цілей у Росії у своїх двосторонніх діалогах з іншими членами коаліції.

"Я також вдячний країнам-членам ЄС, які пообіцяли активізувати відповідні зусилля та надати додаткове обладнання та ресурси для української енергетичної системи", - додав глава МЗС.

Кулеба також запевнив партнерів, що Україна виконує свої зобов'язання на шляху до членства в ЄС, включаючи історичну ратифікацію Римського статуту.

"Ми розраховуємо на підтримку держав-членів у просуванні переговорів про вступ України до ЄС у належному темпі", - - зазначив міністр.