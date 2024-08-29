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ЄС пришвидшить надання Україні зброї та енергетичного обладнання, - Кулеба

Четвер 29 серпня 2024 19:42
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ЄС пришвидшить надання Україні зброї та енергетичного обладнання, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз пришвидшить надання Україні військової допомоги та енергетичного обладнання для відновлення енергосистеми після російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

"Під час сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі з міністрами закордонних справ ЄС я наголосив на необхідності термінового надання вже обіцяної військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони. Я ціную готовність моїх колег вжити необхідних заходів для прискорення цих постачань", - повідомив Кулеба.

Він наголосив, що ЄС є важливою опорою коаліції на підтримку України, привітав намір низки держав-членів ЄС відгукнутися на заклик України та виступити за зняття обмежень на використання зброї щодо всіх законних військових цілей у Росії у своїх двосторонніх діалогах з іншими членами коаліції.

"Я також вдячний країнам-членам ЄС, які пообіцяли активізувати відповідні зусилля та надати додаткове обладнання та ресурси для української енергетичної системи", - додав глава МЗС.

Кулеба також запевнив партнерів, що Україна виконує свої зобов'язання на шляху до членства в ЄС, включаючи історичну ратифікацію Римського статуту.

"Ми розраховуємо на підтримку держав-членів у просуванні переговорів про вступ України до ЄС у належному темпі", - - зазначив міністр.

Зустріч у Брюсселі

Нагадаємо, Сьогодні, 29 серпня, глава МЗС України Дмитро Кулеба відвідав Брюссель, де взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Головними темами переговорів були посилення військової підтримки України з боку ЄС та зміцнення спроможностей ППО.

Також міністри обговорили просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення до формули миру та шлях до другого саміту миру.

Також, якк зазначив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, ЄС наполягатиме на виконанні зобов'язань щодо забезпечення допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів незалежно від питань, порушених США.

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