ЕС ускорит передачу Украине оружия и энергетического оборудования, - Кулеба

Европейский Союз ускорит предоставление Украине военной помощи и энергетического оборудования для восстановления энергосистемы после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"В ходе сегодняшней встречи в Брюсселе с министрами иностранных дел ЕС я отметил необходимость срочного оказания уже обещанной военной помощи, в частности систем противовоздушной обороны. Я ценю готовность моих коллег принять необходимые меры для ускорения этих поставок", - сообщил Кулеба.

Он подчеркнул, что ЕС является важной опорой коалиции в поддержку Украины, приветствовал намерение ряда государств-членов ЕС отозваться на призыв Украины и выступить за снятие ограничений на использование оружия по поводу всех законных военных целей в России в своих двусторонних диалогах с другими членами коалиции.

"Я также признателен странам-членам ЕС, которые пообещали активизировать соответствующие усилия и предоставить дополнительное оборудование и ресурсы для украинской энергетической системы", - добавил глава МИД.

Кулеба также заверил партнеров, что Украина выполняет свои обязательства по пути к членству в ЕС, включая историческую ратификацию Римского статута.

"Мы рассчитываем на поддержку государств-членов в продвижении переговоров о вступлении Украины в ЕС в должном темпе", - отметил министр.