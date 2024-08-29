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ЕС ускорит передачу Украине оружия и энергетического оборудования, - Кулеба

Четверг 29 августа 2024 19:42
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ЕС ускорит передачу Украине оружия и энергетического оборудования, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз ускорит предоставление Украине военной помощи и энергетического оборудования для восстановления энергосистемы после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"В ходе сегодняшней встречи в Брюсселе с министрами иностранных дел ЕС я отметил необходимость срочного оказания уже обещанной военной помощи, в частности систем противовоздушной обороны. Я ценю готовность моих коллег принять необходимые меры для ускорения этих поставок", - сообщил Кулеба.

Он подчеркнул, что ЕС является важной опорой коалиции в поддержку Украины, приветствовал намерение ряда государств-членов ЕС отозваться на призыв Украины и выступить за снятие ограничений на использование оружия по поводу всех законных военных целей в России в своих двусторонних диалогах с другими членами коалиции.

"Я также признателен странам-членам ЕС, которые пообещали активизировать соответствующие усилия и предоставить дополнительное оборудование и ресурсы для украинской энергетической системы", - добавил глава МИД.

Кулеба также заверил партнеров, что Украина выполняет свои обязательства по пути к членству в ЕС, включая историческую ратификацию Римского статута.

"Мы рассчитываем на поддержку государств-членов в продвижении переговоров о вступлении Украины в ЕС в должном темпе", - отметил министр.

Встреча в Брюсселе

Напомним, сегодня, 29 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил Брюссель, где принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского Союза.

Главными темами переговоров были усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС и укрепление возможностей ПВО.

Также министры обсудили продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, привлечение к формуле мира и путь ко второму саммиту мира.

Также, как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, ЕС будет настаивать на выполнении обязательств по обеспечению помощи Украине за счет замороженных российских активов независимо от вопросов, поднятых США.

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