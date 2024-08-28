Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі глава МЗС країн ЄС: обговорять Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Польщу та Бельгію. Він зустрінеться з главами МЗС країн Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Як зазначає МЗС, головними темами переговорів буде посилення військової підтримки України з боку ЄС, зміцнення спроможностей ППО. Також міністри обговорять просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення до формули миру та шлях до другого саміту миру.

Завтра, 29 серпня, Кулеба відвідає Брюссель, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу.

Український міністр відвідає Польщу 28 серпня. Кулеба проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Вони також разом візьмуть участь у форумі "Campus - the Future of Poland" в місті Ольштин.

Військова допомога ЄС

Нагадаємо, що Європейський союз надавав Україні не лише фінансову та гуманітарну допомогу, але й військову. Зокрема, на території ЄС проходили навчання українських військових, здебільшого у Німеччині.

Також ЄС фінансував військову допомогу, які надавала окремі країни-члени. ЄС створив ініціативу для забезпечення українську армії артилерійськими боєприпасами. Планувалося, що ЗСУ отримають мільйон снарядів до березня 2024 року, але постачання затримуються.

Днями німецьке видання Welt повідомило, що представники ЄС вперше обговорять можливість відправлення військових інструкторів в Україну для навчання ЗСУ. За даними видання, Франція, країни Балтії, Данія та Швеція підтримують ініціативу, а Австрія, Угорщина, Німеччина, Мальта та Словенія виступають проти.

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