У ЄС припускають, що Трамп запропонує Росії "економічну угоду" заради миру, - Politico

Як пише видання, нині у США, зокрема серед дипломатів, експертів та представників енергетичної галузі, побоюються, що Трамп здатен зруйнувати поточне економічне "вогневе кільце" навколо Росії, поставивши під удар американську індустрію скрапленого природного газу (LNG).

"Єдина річ, яка може зупинити стрімке зростання LNG-індустрії США - це відновлення постачання енергоресурсів з Росії", - заявив Джеффрі Пайєтт, колишній посол США в Україні та ексочільник енергетичного бюро Держдепу.

Хоча трубопроводи з Росії до Європи наразі не запущені, деякі санкції вже послаблюються, а окремі європейські політики не виключають повернення до закупівель російського газу.

Американські інвестори навіть обговорюють можливе партнерство з російськими посадовцями щодо поновлення постачання до Німеччини.

"Нас турбує перспектива повернення російської енергетики та невизначеність позиції США. Втім, ми сподіваємося, що зможемо переконати, що це - велика помилка", - зазначив неназваний представник однієї з країн Східної Європи.