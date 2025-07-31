В ЕС предполагают, что Трамп предложит России "экономическую сделку" ради мира, - Politico

Как пишет издание, сейчас в США, в частности среди дипломатов, экспертов и представителей энергетической отрасли, опасаются, что Трамп способен разрушить текущее экономическое "огневое кольцо" вокруг России, поставив под удар американскую индустрию сжиженного природного газа (LNG).

"Единственная вещь, которая может остановить стремительный рост LNG-индустрии США - это возобновление поставок энергоресурсов из России", - заявил Джеффри Пайетт, бывший посол США в Украине и экс-глава энергетического бюро Госдепа.

Хотя трубопроводы из России в Европу пока не запущены, некоторые санкции уже ослабляются, а отдельные европейские политики не исключают возвращения к закупкам российского газа.

Американские инвесторы даже обсуждают возможное партнерство с российскими чиновниками по возобновлению поставок в Германию.

"Нас беспокоит перспектива возвращения российской энергетики и неопределенность позиции США. Впрочем, мы надеемся, что сможем убедить, что это - большая ошибка", - отметил неназванный представитель одной из стран Восточной Европы.