ЕС принял меры для помощи авиакомпаниям и железным дорогам

В ЕС приняли новые временные меры относительно правил о воздушном сообщении для поддержки авиакомпаний и аэропортов. Такое решение связано с резким сокращением воздушного движения из-за пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента.

Как сообщается, документ, в который совет ЕС внес изменения в правила лицензирования авиаперевозчиков предусматривает отступление от процедур, используемых государствами для наложения ограничений прав на движение при чрезвычайных ситуациях. Таким образом страны ЕС могут временно поддерживать экстренные меры в течение периода, превышающего 14 дней.

Вместе с тем, наземное обслуживание будет помогать аэропортам продолжить работу в случае банкротства компании с наземного обслуживания, введя прямую процедуру выбора поставщиков услуг. Также по новым правилам, крайний срок деректив по безопасности и функциональной совместимости железных дорог был перенесен.

Напомним, Еврокомиссия готовит "зеленый" план для поддержки автомобильной отрасли в связи с кризисом, который образовался из-за пандемии коронавируса.

РБК-Украина ранее сообщало, что Франция и Германия предлагают создать фонд восстановления экономики Европейского Союза.