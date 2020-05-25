ЄС ухвалив заходи для допомоги авіакомпаніям і залізницям

В ЄС ухвалили нові тимчасові заходи щодо правил про повітряне сполучення для підтримки авіакомпаній і аеропортів. Таке рішення пов'язане з різким скороченням повітряного руху через пандемію.

Про це повідомляє прес-служба Европейського парламенту.

Як повідомляється, документ, у якому рада ЄС внесла зміни у правила ліцензування авіаперевізників передбачає відступ від процедур, що використовуються державами для накладення обмежень прав на рух при надзвичайних ситуаціях. Таким чином країни ЄС можуть тимчасово підтримувати екстрений захід протягом періоду, що перевищує 14 днів.

Разом з тим, наземне обслуговування буде допомагати аеропортам продовжити роботу в разі банкрутства компанії із наземного обслуговування ввівши пряму процедуру вибору постачальників послуг. Також за новими правилами, крайній термін деректив з безпеки і функціональної сумісності залізниць було перенесено.

Нагадаємо, Єврокомісія готує "зелений" план для підтримки автомобільної галузі у зв'язку з кризою, яка утворилась через пандемію коронавірусу.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Франція і Німеччина пропонують створити фонд відновлення економіки Європейського Союзу.