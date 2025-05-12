ЄС пригрозив санкціями проти "Північного потоку-2", якщо Росія не припинить вогонь

Єврокомісія попередила, що в разі відмови Росії припинити вогонь після 12 травня, ЄС може запровадити санкції проти консорціуму, який керує газопроводом "Північний потік-2".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо.
Відповідаючи на питання журналістів про те, які наслідки для Росії може мати відмова від припинення вогню після 12 травня, речниця ЄК розповіла про додаткові санкції проти РФ.
За словами Піньо, Москва може очікувати на обмеження проти консорціуму "Північний потік-2", якщо не хоче погоджуватися на перемир'я.
"Я можу привести один варіант, про який заявила сама президентка фон дер Ляєн у суботу під час відеоконференції з "коаліцією рішучих", до якої вона приєдналася онлайн. Вона заявила про можливість запровадження санкцій проти консорціуму "Північний потік-2". Це один з варіантів", - наголосила речниця Єврокомісії.
Піньо додала, що "введення санкцій проти всіх, хто бере участь у консорціумі "Північного потоку", є чітким сигналом для тих, хто розглядає можливість інвестування в нього.
Нагадаємо, у Києві 10 травня відбулася зустріч "коаліції рішучих". За її підсумками Україна оголосила, що готова до припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня.
Тоді ж лідери Європи попередили Москву, що у разі відмови на Росію чекають нові санкції.
Росія сьогодні фактично відкинула цю пропозицію, заявивши, що готова лише до переговорів з Україною без будь-яких умов.
Водночас у Німеччині сьогодні наголосили, що у Росії є час до кінця дня, щоб погодиться на перемир'я з Україною на 30 днів, інакше Європа почне готувати нові санкції проти РФ.
Цю ж позицію підтвердив французький президент Емануель Макрон. Він заявив: "Або Росія, пан Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити ще більше санкцій".
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