ЄС пригрозив санкціями проти "Північного потоку-2", якщо Росія не припинить вогонь

Відповідаючи на питання журналістів про те, які наслідки для Росії може мати відмова від припинення вогню після 12 травня, речниця ЄК розповіла про додаткові санкції проти РФ.

За словами Піньо, Москва може очікувати на обмеження проти консорціуму "Північний потік-2", якщо не хоче погоджуватися на перемир'я.

"Я можу привести один варіант, про який заявила сама президентка фон дер Ляєн у суботу під час відеоконференції з "коаліцією рішучих", до якої вона приєдналася онлайн. Вона заявила про можливість запровадження санкцій проти консорціуму "Північний потік-2". Це один з варіантів", - наголосила речниця Єврокомісії.

Піньо додала, що "введення санкцій проти всіх, хто бере участь у консорціумі "Північного потоку", є чітким сигналом для тих, хто розглядає можливість інвестування в нього.