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Макрон підтвердив ультиматум Путіну: або мир з Україною, або нові санкції

Понеділок 12 травня 2025 16:56
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Макрон підтвердив ультиматум Путіну: або мир з Україною, або нові санкції Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу задали для Росії часові рамки, щоб відповісти на пропозицію про 30-денне перемир'я. Якщо цього не станеться, санкції проти агресора посилять.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Сьогодні вдень я буду розмовляти з (президентом України - ред.) Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами. Ми задали рамки, все ясно", - підкреслив французький лідер, коментуючи ультиматум для Росії.

Він нагадав, що глава української держави погодився на безумовне перемир'я з Росією на 30 днів після відповідної пропозиції США. При цьому вчора, 11 травня, Зеленський заявив про готовність провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі. Це вже вдруге, коли президент України "пішов на серйозні поступки".

"Тепер ми всі повинні бути розсудливими. Або Росія, пан Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити ще більше санкцій", - додав Макрон.

Ультиматум Росії

Нагадаємо, раніше представник німецького уряду Стефан Корнеліус наголосив, що у Росії є час до кінця дня, щоб погодиться на перемир'я з Україною на 30 днів.

За його словами, якщо Москва відмовиться від такої пропозиції, то Європа почне підготовку до санкцій.

Своєю чергою прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, реагуючи на таку заяву, розповів, що Росія буцімто не сприймає ультиматуми.

Він нагадав, що диктатор Володимир Путін нібито готовий до відновлення переговорів з Україною в Стамбулі.

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