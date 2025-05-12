ЕС пригрозил санкциями против "Северного потока-2", если Россия не прекратит огонь

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие последствия для России может иметь отказ от прекращения огня после 12 мая, спикер ЕК рассказала о дополнительных санкциях против РФ.

По словам Пиньо, Москва может ожидать ограничения против консорциума "Северный поток-2", если не хочет соглашаться на перемирие.

"Я могу привести один вариант, о котором заявила сама президент фон дер Ляйен в субботу во время видеоконференции с "коалицией решительных", к которой она присоединилась онлайн. Она заявила о возможности введения санкций против консорциума "Северный поток-2". Это один из вариантов", - подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Пиньо добавила, что "введение санкций против всех, кто участвует в консорциуме "Северного потока", является четким сигналом для тех, кто рассматривает возможность инвестирования в него.