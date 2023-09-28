ЄС пригрозив наслідками Індії та Туреччині через постачання комплектуючих Росії та Ірану

"Коментарі Європейської комісії послідували за витоком 47-сторінкового документа, в якому український уряд докладно описує використання західних технологій", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в українському документі, представленому урядам країн "Великої сімки" в серпні, стверджується, що за попередні три місяці було скоєно 600 нальотів на міста з використанням безпілотних літальних апаратів, оснащених західними технологіями.

Звідки Іран і РФ отримують комплектуючі до зброї

П'ять європейських компаній, включно з польською філією британської транснаціональної корпорації, були названі первинними виробниками виявлених компонентів.

"Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і здебільшого використовує доступні комерційні компоненти, поставки яких погано або взагалі не контролюються", - йдеться в документі.

Повідомляється, що митна інформація свідчить, що майже весь імпорт в Іран надходить із Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму і Коста-Ріки.

Як на це реагують у Єврокомісії

Посланник ЄС із санкцій Девід О'Салліван заявив, що докази того, що компоненти постачалися через такі країни, свідчать про те, що санкції ЄС чинять значний тиск на їхні цілі, але держави-члени мають більш жорстко забезпечувати дотримання санкцій.

Він зазначив, що необхідне пильне спостереження за іноземними операторами, які реекспортують товари, що підпадають під санкції ЄС.

"У цьому сценарії ми звернулися за підтримкою до влади третіх країн, щоб гарантувати, що товари, що експортуються з ЄС до цих країн, не дійдуть до Росії", - йдеться в заяві.

У ЄС допускають припинення поставок товарів у треті країни

Представник заявив, що ця ініціатива дала деякі перші відчутні результати, і було складено пріоритетний список товарів, що підпадають під санкції, до яких підприємства повинні проявляти особливу юридичну обачність і які треті країни не повинні експортувати в Росію.

"Однак у деяких випадках ці дипломатичні зусилля можуть виявитися недостатніми, або ж може просто бути відсутнім бажання їх робити. Якщо нічого не допоможе, то єдиним варіантом, що залишився, буде припинити експорт у ці треті країни дуже конкретних товарів, які нас найбільше турбують", - додав О'Салліван.

Для цього він хоче використати інструмент ЄС по боротьбі з обходом.

Британія також закликає до контролю над поставками

Міністр тіньової оборони Великої Британії Джон Гілі закликав британський уряд тісно співпрацювати з комісією з цього питання.

"Викликає серйозне занепокоєння те, що компоненти західного виробництва продовжують з'являтися у зброї, що використовується Росією для жорстокого і незаконного вторгнення в Україну. Україна має право викривати такі технології подвійного призначення, і пріоритетним завданням має бути підтримка їхньої боротьби шляхом закриття лазівок у санкційних режимах", - сказав він.

Також представник уряду Великої Британії заявив, що вони запровадили найбільші та найсуворіші економічні санкції щодо російської економіки і працюватимуть із західними партнерами над посиленням контролю.

Іноземні компоненти в російській зброї

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук нещодавно заявив, що російські ракети містять в собі від 30 до 50 деталей іноземного походження. Якщо РФ зможе обійти санкції, то збільшить їх виробництво.

До цього керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що російські військові обстрілювали Одесу за допомогою ракет "Калібр" з понад 40 іноземними комплектуючими.

У липні прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар сказав, що країна проводить розслідування щодо того, яким чином деталі ірландського виробництва опинилися в дроні-камікадзе Shahed, яким Росія атакувала Миколаїв