ЕС пригрозил последствиями Индии и Турции из-за поставок комплектующих России и Ирана

"Комментарии Европейской комиссии последовали за утечкой 47-страничного документа, в котором украинское правительство подробно описывает использование западных технологий", - говорится в материале.

Отмечается, что в украинском документе, представленном правительствам стран "Большой семерки" в августе, утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено 600 налетов на города с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных западными технологиями.

Откуда Иран и РФ получают комплектующие к оружию

Пять европейских компаний, включая польский филиал британской транснациональной корпорации, были названы первичными производителями обнаруженных компонентов.

"Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых плохо или вообще не контролируются", - говорится в документе.

Сообщается, что таможенная информация свидетельствует, что почти весь импорт в Иран поступает из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.

Как на это реагируют в Еврокомиссии

Посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что доказательства того, что компоненты поставлялись через такие страны, свидетельствуют о том, что санкции ЕС оказывают значительное давление на их цели, но государства-члены должны более жестко обеспечивать соблюдение санкций.

Он отметил, что необходимо пристальное наблюдение за иностранными операторами, которые реэкспортируют товары, подпадающие под санкции ЕС.

"В этом сценарии мы обратились за поддержкой к властям третьих стран, чтобы гарантировать, что товары, экспортируемые из ЕС в эти страны, не дойдут до России", - говорится в заявлении.

В ЕС допускают прекращение поставок товаров в третьи страны

Представитель заявил, что эта инициатива дала некоторые первые ощутимые результаты, и был составлен приоритетный список товаров, подпадающих под санкции, к которым предприятия должны проявлять особую юридическую осмотрительность и которые третьи страны не должны экспортировать в Россию.

"Однако в некоторых случаях эти дипломатические усилия могут оказаться недостаточными, или же может просто отсутствовать желание их предпринимать. Если ничего не поможет, то единственным оставшимся вариантом будет прекратить экспорт в эти третьи страны очень конкретных товаров, которые нас больше всего беспокоят", - добавил О'Салливан.

Для этого он хочет использовать инструмент ЕС по борьбе с обходом.

Великобритания также призывает к контролю над поставками

Министр теневой обороны Великобритании Джон Гили призвал британское правительство тесно сотрудничать с комиссией по этому вопросу.

"Вызывает серьезное беспокойство то, что компоненты западного производства продолжают появляться в оружии, используемом Россией для жестокого и незаконного вторжения в Украину. Украина имеет право разоблачать такие технологии двойного назначения, и приоритетной задачей должна быть поддержка их борьбы путем закрытия лазеек в санкционных режимах", - сказал он.

Также представитель правительства Великобритании заявил, что они ввели самые большие и строгие экономические санкции в отношении российской экономики и будут работать с западными партнерами над усилением контроля.

Иностранные компоненты в русском оружии

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук недавно заявил, что российские ракеты включают в себя от 30 до 50 деталей иностранного происхождения. Если РФ сумеет обойти санкции, то увеличит их производство.

До этого руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что российские военные обстреливали Одессу с помощью ракет "Калибр" с более чем 40 иностранными комплектующими.

В июле премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сказал, что страна проводит расследование по поводу того, каким образом детали ирландского производства оказались в дроне-камикадзе Shahed, которым Россия атаковала Николаев.