Ірландія розслідує, як деталі її компанії опинилися в "Шахеді", - прем'єр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції. Ми дуже серйозно до цього ставимося", - сказав Варадкар.

Прем'єр наголосив, що попри військову нейтральність, Ірландія не є нейтральною політично і повністю підтримує Україну в боротьбі за незалежність і відновлення території.

У "Шахедах"знайшли західні деталі

Вночі 18 липня Росія атакувала Миколаїв іранськими дронами Shahed, які складаються з іноземних комплектуючих. Зокрема, в безпілотнику виявили іноземний карбюратор ірландського виробництва. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фото.