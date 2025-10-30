UA

ЄС пригрозив Лукашенку новими санкціями через кулі з контрабандою, запущені на Литву

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Євросоюз готовий до запровадження нових санкцій проти Білорусі в разі, якщо Мінськ не припинить провокації на території держав-членів. Йдеться, зокрема, про інциденти з повітряними кулями, які виявили в Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської Ради.

У ЄС наголосили на інцидентах із вторгненням повітряних куль із контрабандою в повітряний простір Литви, які неодноразово були зафіксовані минулого тижня. Кулі були спрямовані з території Білорусі.

Євросоюз рішуче засудив такі дії режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка і пригрозив Мінську новими санкціями.

"Проти білоруського режиму було запроваджено санкції, і ЄС готовий вжити подальших заходів у відповідь, якщо такі дії триватимуть. Ми не потерпимо жодних гібридних кампаній, спрямованих проти ЄС або будь-якої з його держав-членів", - ідеться у пресслужбі.

Зазначається, що інциденти з білоруськими кулями в Литві не тільки зірвали сотні авіарейсів, а й завдали шкоди аеропортам і тисячам пасажирів, створивши загрозу дестабілізації в країні.

ЄС звинуватив Білорусь у гібридній кампанії

"Ці аеростати (повітряні кулі - ред.) є не просто інструментами контрабанди, а й проходять у контексті ширшої цілеспрямованої гібридної кампанії, а також інших дій, які також включають спонсоровану державою контрабанду мігрантів. Усі ці дії мають бути негайно припинені", - повідомили в Єврораді.

Також у ЄС нагадали, що такі дії суперечать обіцянкам Лукашенка щодо поліпшення відносин, і закликали білоруську владу взяти контроль над повітряним простором, кордоном і територією для протидії організованій злочинності.

Повітряні кулі в Литві

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Литві неодноразово фіксували повітряні кулі з контрабандою, які прилетіли з Білорусі. Через інцидент аеропорти країни чотири рази припиняли роботу, десятки рейсів було відкладено та перенаправлено, що вплинуло на кілька тисяч пасажирів.

Напередодні уряд Литви оголосив про закриття кордону з Білоруссю. Відповідне рішення діятиме з 30 жовтня до 30 листопада включно, з можливістю продовження.

