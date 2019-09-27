ЄС погрожує Ірану виходом з ядерної угоди

Фото: прапор ЄС (pixabay.com)

Порушення можуть спровокувати крах договору і дозволити ООН відновити санкції проти Ірану

Великобританія, Франція і Німеччина попередили Іран, що у випадку подальшого порушення ядерної угоди члени Європейського союзу (ЄС) вийдуть з угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що країни запустять спеціальну процедуру у вирішенні спорів щодо виходу з угоди, у випадку будь-якого подальшого порушення документа.

Попередження було винесено на зустрічі з іранськими міністрами в Генеральній Асамблеї ООН.

Ядерний спостерігач ООН заявив, що Іран використовує заборонену технологію збагачення ураном.

У свою чергу Іран заявляє, що він збагачує уран тільки для цивільних цілей.

Згідно з думкою експертів, порушення ядерної угоди буде мати руйнівні наслідки для економіки Ірану.

Нагадаємо, у Європі стурбовані діями Ірану з ядерної угоді.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що Тегеран готовий повністю вийти з ядерного угоди. За словами Заріфа, повна відмова від виконання умов ядерної угоди може відбутися у випадку, якщо інші країни-учасники договору не будуть захищати інтереси Ірану.