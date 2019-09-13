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В Европе обеспокоены действиями Ирана по ядерной сделке

Новости » Политика    13.09.2019 - 20:36
В Европе обеспокоены действиями Ирана по ядерной сделке
Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

Франция, Британия, Германия и ЕС призвали Тегеран придерживаться условий соглашения

Франция, Германия, Британия и верховный представитель Евросоюза обеспокоены заявлениями и действиями Ирана относительно обязательств, возложенных на него в рамках ядерной сделки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление стран, размещенное на сайте Министерства иностранных дел Германии.

В заявлении говорится, что Европа обеспокоена действиями Тегерана, которые не соответствуют возложенным на него обязательствам в рамках ядерной сделки.

"Франция, Германия, Великобритания и верховный представитель Европейского союза выражают глубокую обеспокоенность сообщениями и действиями Ирана, несовместимыми с его обязательствами согласно Венской ядерной сделке", - заявили представители стран.

Кроме того, в Европе убеждены, что возобновление диалога с Ираном и деэскалация нарастающего конфликта возможна только при дипломатических усилиях. Подписанты также призвали Тегеран к сотрудничеству с Международным агентством по ядерной энергии (МАГАТЭ).

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов полностью выйти из ядерного соглашения. По словам Зарифа, полный отказ от исполнения условий ядерной сделки может состояться в случае, если другие страны-участники договора не будут защищать интересы Ирана.

Также РБК-Украина писало, что Германия, Франция и Великобритания сделали совместное заявление о том, что поддерживают ядерное соглашение, но ее сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.

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Новости Украины ФранцияВеликобританияГерманияИранядерное соглашение
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