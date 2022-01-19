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ЕС пригрозил России масштабными санкциями в случае военной эскалации

Автор: Мария Кучерявец

Евросоюз пригрозил масштабными санкциями России. Это может произойти в случае дальнейшей российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Начинаются в трудные времена. Мы поддерживаем диалог с Россией, но не принимаем попыток разделить Европу на сферы влияния. Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами", - написала она.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что остановить возможное вторжение России в Украину удастся лишь с помощью сильного пакета сдерживания РФ.

Кроме этого, в США уже подготовили проект санкций против России на случай вторжения в Украину, которые, в том числе будут распространяться на президента РФ Владимира Путина.

Отметим, в США допускают любые варианты санкций против России, в том числе возможность межбанковской системы передачи информации SWIFT, в случае вторжения в Украину.

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