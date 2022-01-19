Угроза вторжения РФ в Украину. Боррель рассказал, что может сдержать агрессию Кремля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал условие, при котором удастся остановить возможное вторжение России в Украину. По его мнению, это удастся лишь с помощью сильного пакета сдерживания РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телефонного разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Так, во время разговора стороны обсудили комплексный пакет сдерживания России, в том числе подготовку жестких санкций ЕС против РФ на случай дальнейшей эскалации.

"В Евросоюзе царит четкое понимание: лишь сильный пакет сдерживания остановит Россию", - отметил Боррель.

Кроме этого, глава европейской дипломатии подчеркнул, что одной из целей России сейчас является именно внутренняя дестабилизация Украины, в частности с целью осуществления негативного влияния на экономические и финансовые процессы.

Он заверил в готовности ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в этих сферах.

В свою очередь Кулеба подчеркнул, что каждая страна ЕС должна понимать, что "какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше".

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал единую эффективную стратегию сдерживания РФ - применение комплексного пакета сдерживания.

Вместе с тем госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в США предпочли бы разрешить ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины мирным путем, но все будет зависеть от решения президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее Блинкен подчеркнул, что вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки, поскольку стягивание российских войск у границ происходит быстрыми темпами.