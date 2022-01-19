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ЄС пригрозив Росії масштабними санкціями у разі військової ескалації

Автор: Марія Кучерявець

Євросоюз пригрозив масштабними санкціями Росії. Це може статися у випадку подальшої російської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн у Twitter.

"Починаються у важкі часи. Ми підтримуємо діалог із Росією, але не приймаємо спроб розділити Європу на сфери впливу. Ми підтверджуємо нашу солідарність з Україною. Якщо ситуація погіршиться, ми введемо масштабні санкції, узгоджені з партнерами", - написала вона.

Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що зупинити можливе вторгнення Росії в Україну вдасться лише за допомогою сильного пакета стримування РФ.

Окрім цього, у США вже підготували проєкт санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну, які, в тому числі будуть поширюватися на президента РФ Володимира Путіна.

Зазначимо, у США допускають будь-які варіанти санкцій проти Росії, у тому числі можливість міжбанківської системи передачі інформації SWIFT, у разі вторгнення в Україну.

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