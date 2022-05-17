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ЕС приближается к пределу введения санкций против России, - Euractiv

Фото: ЕС приближается к пределу введения санкций против России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз очень близок к тому, чтобы достичь своих пределов в ведении санкций против России. Седьмой пакет санкций будет очень сложным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Седьмой пакет санкций против Москвы будет чрезвычайно сложным. Мы очень близки к тому, чтобы достичь наших пределов. Что будет включать в себя 7-й пакет? Если с российской нефтью произошла такая неразбериха, представьте, что будет с предложением запретить газ", - заявил дипломатированный источник в ЕС.

Он пояснил, что на заседании министров иностранных дел ЕС, несмотря на продолжающийся прогресс в переговорах с Венгрией о снятии ее вето на предложение Европы об эмбарго на российскую нефть, атмосфера говорит о том, что "мы даже сделали шаг назад".

"Венгрия делает все, чтобы получить гарантии по существу, чтобы получить деньги из Фонда восстановления и даже больше, чем это", - сказал дипломат.

Напомним, что Венгрия продолжает блокировать введение новых санкций против РФ из-за нежелания отказываться от российской нефти.

При этом ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что работа над седьмым пакетом антироссийских санкций начнется сразу же с принятием шестого.

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