ЕС приближается к пределу введения санкций против России, - Euractiv

Европейский союз очень близок к тому, чтобы достичь своих пределов в ведении санкций против России. Седьмой пакет санкций будет очень сложным.

"Седьмой пакет санкций против Москвы будет чрезвычайно сложным. Мы очень близки к тому, чтобы достичь наших пределов. Что будет включать в себя 7-й пакет? Если с российской нефтью произошла такая неразбериха, представьте, что будет с предложением запретить газ", - заявил дипломатированный источник в ЕС.

Он пояснил, что на заседании министров иностранных дел ЕС, несмотря на продолжающийся прогресс в переговорах с Венгрией о снятии ее вето на предложение Европы об эмбарго на российскую нефть, атмосфера говорит о том, что "мы даже сделали шаг назад".

"Венгрия делает все, чтобы получить гарантии по существу, чтобы получить деньги из Фонда восстановления и даже больше, чем это", - сказал дипломат.