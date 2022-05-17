ЄС наближається до межі введення санкцій проти Росії, - Euractiv

Європейський союз дуже близький до того, щоб досягти своїх меж у веденні санкцій проти Росії. Сьомий пакет санкцій буде дуже складним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Сьомий пакет санкцій проти Москви буде надзвичайно складним. Ми дуже близькі до досягнення наших меж. Що буде містити 7-й пакет? Якщо з російською нафтою сталася така плутанина, уявіть, що буде з пропозицією заборонити газ", - заявило дипломатичне джерело в ЄС.
Він пояснив, що на засіданні міністрів закордонних справ ЄС, попри триваючий прогрес у переговорах з Угорщиною про зняття її вето на пропозицію Європи про ембарго на російську нафту, атмосфера говорить про те, що "ми навіть зробили крок назад".
"Угорщина робить все, щоб отримати гарантії по суті, щоб отримати гроші з фонду відновлення і навіть більше, ніж це", - сказав дипломат.
Нагадаємо, що Угорщина продовжує блокувати введення нових санкцій проти РФ через небажання відмовлятися від російської нафти.
При цьому раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що робота над сьомим пакетом антиросійських санкцій почнеться відразу ж з прийняттям шостого.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.