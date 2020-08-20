ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ЄС попередньо домовився про покупку ще однієї вакцини від COVID-19

Четвер 20 серпня 2020 15:58
ЄС попередньо домовився про покупку ще однієї вакцини від COVID-19
Фото: вакцина (freepik)
Автор: РБК-Україна

Угоду буде підписано найближчим часом

Європейська комісія попередньо домовилася про купівлю майбутньої вакцини від коронавірусу з компанією CureVac. Це вже четверта компанія-розробник, з якою Євросоюз домовляється про вакцину проти COVID-19.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

За її словами, угода з CureVac буде підписано незабаром.

"Єврокомісія виконує свої зобов'язання щодо забезпечення доступу до вакцини від коронавіруса. Ми завершили переговори і скоро підпишемо угоду з CureVac. Це четверта компанія, з якою ми укладаємо угоду, далі будуть інші, щоб диверсифікувати наш портфель", - повідомила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, 14 серпня Єврокомісія уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

Крім того, після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЕврокомиссияВакцинаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся