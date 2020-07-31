В ЕС предварительно договорились о закупке 300 млн доз вакцин от COVID-19

Европейская комиссия завершила предварительные переговоры с фармацевтической компанией Sanofi-GSK о покупке вакцины против COVID-19. Вакцину получат все страны-члены Евросоюза.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Предполагается, что, как только вакцина окажется безопасной и эффективной, в ЕК будет договорная база для закупки 300 миллионов доз от имени всех государств-членов ЕС.

В то же время отмечается, что комиссия продолжает интенсивные обсуждения с другими производителями вакцин.

Также в Еврокомиссии обещают помочь с поставками вакцин в более уязвимые страны.

"Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - говорится в заявлении ЕК.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выпустят 500 млн доз вакцин и американскую вакцину будут поставлять в другие страны.

РБК-Украина писало, что после появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.