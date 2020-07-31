В ЄС попередньо домовилися про закупівлю 300 млн доз вакцин від COVID-19

Європейська комісія завершила попередні переговори з фармацевтичною компанією Sanofi-GSK щодо покупки вакцини проти COVID-19. Вакцину отримають всі країни-члени Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Передбачається, що, як тільки вакцина виявиться безпечною і ефективною, в ЄК буде договірна база для закупівлі 300 мільйонів доз від імені всіх держав-членів ЄС.

У той же час відзначається, що комісія продовжує інтенсивні обговорення з іншими виробниками вакцин.

Також в Єврокомісії обіцяють допомогти з поставками вакцин в більш вразливі країни.

"Ніхто не буде в безпеці, поки всі не будуть в безпеці", - йдеться в заяві ЄК.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США випустять 500 млн доз вакцин і американську вакцину будуть поставляти в інші країни.

РБК-Україна писало, що після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни.