В ЕС предупредили о последствиях возможного признания "ЛДНР" Россией

"В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", - написал Маасикас.

Напомним, сегодня Госдума поддержала проект обращения к российскому президенту Владимиру Путину о признании "ЛДНР".

После чего в офисе президента Украины заявили, чт считают такой призыв Госдумы к Путину "эскалационным действием" и добавили, что это осложнит ситуацию в Европе.

Кроме этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если Россия признает "ЛДНР". По его словам, это будет означать выход из минских соглашений.