В ЕС предупредили о последствиях возможного признания "ЛДНР" Россией

"У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - написав Маасікас.

Нагадаємо, сьогодні Держдума підтримала проект звернення до російського президента Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР" .

Після чого в Офісі президента України заявили, що вважають такий заклик Держдуми до Путіна "ескалаційною дією" та додали, що це ускладнить ситуацію в Європі.

Крім цього глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо Росія визнає "ЛДНР". За його словами, це означатиме вихід з мінських угод.