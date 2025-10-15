ЄС представив план підготовки до війни з Росією до 2030 року, - Bloomberg

Документ, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, передбачає масштабне оновлення військового планування і закупівель у ЄС.

Згідно з планом, до кінця 2027 року ЄС має проводити 40% закупівель озброєнь спільно - це більш ніж удвічі більше за нинішній рівень.

"Авторитарні держави дедалі активніше втручаються в наші суспільства та економіки. Традиційні союзники і партнери зміщують фокус на інші регіони світу", - йдеться в документі.

Росію названо основною загрозою

У документі підкреслюється, що "мілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці в доступному для огляду майбутньому". Тому країнам ЄС пропонується координувати військові витрати і швидко створювати коаліції для реалізації спільних програм оборони.

Комісія очікує, що такі зусилля мають розпочатися вже наступного року, якщо Європа хоче бути готовою до бойових дій до 2030 року. Презентація плану відбудеться в четвер, а остаточне обговорення відбудеться на саміті в Брюсселі наступного тижня.

Зростання оборонних витрат і нові цілі

Як зазначається в документі, загальний оборонний бюджет ЄС майже подвоївся з 2021 року - з 218 млрд євро до прогнозованих 392 млрд євро у 2025 році. Однак витрати залишаються розрізненими, що заважає швидкій модернізації озброєнь.

Нова стратегія передбачає створення спільних проєктів із систем ППО, ракетної оборони, дронів і противодронових технологій. До початку 2026 року мають бути сформовані коаліції для управління цими ініціативами, а запуск проєктів заплановано на середину 2026 року.

Фонд і нові оборонні ініціативи

План також передбачає створення до 2026 року фонду обсягом до 1 млрд євро спільно з Європейським інвестиційним банком для підтримки оборонних розробок. Для фінансування більш масштабних програм уже затверджено фонд на 150 млрд євро, який розподіляється між різними проєктами.

Крім того, ЄС планує запуск флагманських ініціатив на кшталт "European Drone Defence" та "Eastern Flank Watch", які враховуватимуть досвід України у відбитті російських атак. Ці програми мають стартувати у 2026 році, а повноцінна система дронів по всьому континенту - запрацювати до 2027 року.

Баланс сил у Європі може змінитися

ЄС традиційно відігравав другорядну роль у питаннях оборони, поступаючись лідерством країнам-членам і НАТО. Однак новий план передбачає посилення координації та централізації рішень, що може змінити баланс сил усередині союзу.

Проте великі країни, включно з Німеччиною, вже заявили, що остаточні рішення з військових питань мають залишатися за національними урядами. Це вказує на можливі тертя всередині блоку під час реалізації масштабних оборонних проектів.