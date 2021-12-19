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ЕС предостерег Британию от назначения сторонника "жесткой линии" министром по Brexit

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Брюссель, Воскресенье 19 декабря 2021 19:23
ЕС предостерег Британию от назначения сторонника "жесткой линии" министром по Brexit Фото: Дэвид Фрост, британский министр по Brexit (flickr.com by UK Government)
Автор: Дмитрий Левицкий

Британский министр по делам Brexit Дэвид Фрост вчера вечером объявил о своей отставке. Еврокомиссар Мейрид МакГиннесс предостерегла Лондон от назначения на этот пост сторонника "жесткой линии" выхода Британии из ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейская комиссия, по словам МакГиннесс, не была предупреждена об отставке Фроста с должности министра. По ее мнению, такой шаг может быть связан с ослаблением британского противодействия роли Европейского суда.

"Я надеюсь, что настроение будет направлено на компромисс и решение проблем, а не на политику Консервативной партии, которая, боюсь, отвлекает внимание от реальных проблем и может затянуть процесс до следующего года, что не очень хорошо для Северной Ирландии", - сказала еврокомиссар.

Она призвала британского премьер-министра Бориса Джонсона противостоять давлению и не назначать поклонника "жесткой линии" вместо Фроста.

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