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Британский министр по Brexit подал в отставку из-за разногласий с Джонсоном

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Британия, Воскресенье 19 декабря 2021 02:30
Британский министр по Brexit подал в отставку из-за разногласий с Джонсоном Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Британский министр по Brexit Дэвид Фрост уходит в отставку из-за курса правительства премьера страны Бориса Джонсона. В частности из-за курса главы правительства по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он выразил надежду на то, что Великобритания как можно скорее достигнет стандарта легко регулируемой экономики с уклоном в предпринимательство и низкими налогами.

"Жаль, что об этом плане стало известно сегодня вечером. При этих обстоятельствах я думаю, будет правильно, если я напишу заявление о немедленном уходе в отставку", - написал Фрост в письме Джонсону.

Он подал прошение об отставке неделю назад, но Джонсон уговаривал его остаться на посту до января.

Отставка Фроста связана с недовольством "планом Б" по борьбе с коронавирусом, в том числе введением паспортов о вакцинации.

Это стало последней каплей для министра по Brexit, который до этого выступал против повышения налогов и экологической политики "чистого нуля" по декарбонизации к 2050 году. Фрост не верил в то, что принятие правительством европейской экономической модели принесет выгоду от Brexit.

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