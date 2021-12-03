ЕС предоставит Украине 1,4 млн евро на укрепление границы: в будущем сумму увеличат

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что ЕС выделит на обустройство границы 1,4 млн евро. В течение нескольких месяцев сумма помощи будет увеличена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникаций МВД .

Отмечается, что речь о выделении помощи Украине по укреплению границы шла на встрече Дениса Монастырского с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы", - цитирует пресс-служба Монастырского.

Маасикас заявил, что Украина может уже рассчитывать на 1,4 млн евро. По его словам, в течение нескольких месяцев ЕС планирует увеличить эту сумму.