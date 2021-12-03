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ЄС надасть Україні 1,4 млн євро на зміцнення кордону: у майбутньому суму збільшать

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що ЄС виділить на облаштування кордону 1,4 млн євро. Протягом декількох місяців сума допомоги буде збільшена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент комунікацій МВС.

Відзначається, що мова про виділення допомоги Україні по зміцненню кордону йшла на зустрічі Дениса монастирського з главою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.

"Враховуючи сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для невідкладного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону",- цитує пресслужба Монастирського.

Маасікас заявив, що Україна може вже розраховувати на 1,4 млн євро. За його словами, протягом кількох місяців ЄС планує збільшити цю суму.

Нагадаємо, з жовтня на кордоні ЄС із Білоруссю розвивається міграційна криза. Польща лише за листопад зафіксувала близько 9 тисяч спроб незаконного перетину кордону.

Зазначимо, у середині листопада президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн міграційну кризу в ЄС, включаючи допомогу з облаштування українсько-білоруського кордону.

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ЕвросоюзМіністерство внутрішніх справ УкраїниДенис Монастирський