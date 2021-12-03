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ЕС предоставит Украине 1,4 млн евро на укрепление границы: в будущем сумму увеличат

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 19:21
ЕС предоставит Украине 1,4 млн евро на укрепление границы: в будущем сумму увеличат Фото: глава МВД Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что ЕС выделит на обустройство границы 1,4 млн евро. В течение нескольких месяцев сумма помощи будет увеличена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Отмечается, что речь о выделении помощи Украине по укреплению границы шла на встрече Дениса Монастырского с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы", - цитирует пресс-служба Монастырского.

Маасикас заявил, что Украина может уже рассчитывать на 1,4 млн евро. По его словам, в течение нескольких месяцев ЕС планирует увеличить эту сумму.

Напомним, с октября на границе ЕС с Беларусью развивается миграционный кризис. Польша только за ноябрь зафиксировала около 9 тысяч попыток незаконного пересечения границы.

Отметим, в середине ноября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен миграционный кризис в ЕС, включая помощь по обустройству украинско-белорусской границы.

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Евросоюз Министерство внутренних дел Украины Денис Монастырский
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