ЕС предоставит Украине 1,4 млн евро на укрепление границы: в будущем сумму увеличат
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что ЕС выделит на обустройство границы 1,4 млн евро. В течение нескольких месяцев сумма помощи будет увеличена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Отмечается, что речь о выделении помощи Украине по укреплению границы шла на встрече Дениса Монастырского с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.
"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы", - цитирует пресс-служба Монастырского.
Маасикас заявил, что Украина может уже рассчитывать на 1,4 млн евро. По его словам, в течение нескольких месяцев ЕС планирует увеличить эту сумму.
Напомним, с октября на границе ЕС с Беларусью развивается миграционный кризис. Польша только за ноябрь зафиксировала около 9 тысяч попыток незаконного пересечения границы.
Отметим, в середине ноября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен миграционный кризис в ЕС, включая помощь по обустройству украинско-белорусской границы.