ЄС надасть Україні 1,4 млн євро на зміцнення кордону: у майбутньому суму збільшать

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що ЄС виділить на облаштування кордону 1,4 млн євро. Протягом декількох місяців сума допомоги буде збільшена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент комунікацій МВС .

Відзначається, що мова про виділення допомоги Україні по зміцненню кордону йшла на зустрічі Дениса монастирського з главою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.

"Враховуючи сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для невідкладного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону",- цитує пресслужба Монастирського.

Маасікас заявив, що Україна може вже розраховувати на 1,4 млн євро. За його словами, протягом кількох місяців ЄС планує збільшити цю суму.