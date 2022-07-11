Когда ЕС предложит новый пакет санкций против России: названы возможные сроки

Издание отмечает, что очередной пакет ограничений против России, которые вызваны вторжением в Украину, будет сформирован и готов к обсуждению уже в ближайшие недели.

При этом в список новых ограничений планируют добавить эмбарго на российское золото.

По данным Bloomberg, введение максимальной цены на нефть России вряд ли включат в седьмой пакет санкций. Похожая ситуация и с газовым эмбарго, которое не поддерживает "подавляющее большинство стран".