Коли ЄС запропонує новий пакет санкцій проти Росії: названо можливі терміни

Видання зазначає, що черговий пакет обмежень проти Росії, які викликані вторгненням в Україну, буде сформований і готовий до обговорення вже в найближчі тижні.

При цьому в список нових обмежень планують додати ембарго на російське золото.

За даними Bloomberg, введення максимальної ціни на нафту Росії навряд чи включать в сьомий пакет санкцій. Схожа ситуація і з газовим ембарго, яке не підтримує "переважна більшість країн".