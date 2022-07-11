Коли ЄС запропонує новий пакет санкцій проти Росії: названо можливі терміни
Євросоюз планує запропонувати сьомий пакет санкцій проти Росії вже найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання зазначає, що черговий пакет обмежень проти Росії, які викликані вторгненням в Україну, буде сформований і готовий до обговорення вже в найближчі тижні.
При цьому в список нових обмежень планують додати ембарго на російське золото.
За даними Bloomberg, введення максимальної ціни на нафту Росії навряд чи включать в сьомий пакет санкцій. Схожа ситуація і з газовим ембарго, яке не підтримує "переважна більшість країн".
Нагадаємо, раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявляв, що Європейський союз хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до початку літніх канікул, тобто до кінця липня.
Пізніше прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон розповіла, що в ЄС існують різні думки щодо введення нового пакету санкцій до кінця липня.
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