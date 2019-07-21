В ЕС предложили США взаимно обнулить пошлины на промтовары

Европейский союз предлагает Соединенным Штатам снизить до нуля тарифы на промышленные товары. Об этом министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер сказал в интервью изданию Die Welt.

Он отметил, что отмена пошлин облегчить доступ в Европу американских товаров и даст преимущества обеим сторонам на миллиарды.

Альтмайер заявил, что торговая война и повышение тарифов с обеих сторон также сильно ударит по экономике США.

Министр экономики Германии также сообщил, что во многих случаях американским компаниям больше не придется сертифицировать свою продукцию в соответствии с европейским законодательством.

Напомним, в начале июня 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые конфликты между странами являются главной угрозой для мирового экономического роста.

Напомним, эксперты британского журнала The Economist составили рейтинг десяти главных угроз мировой экономике в 2019 году. Риски рецессии в США из-за высокого корпоративного долга и риск широкомасштабного кризиса на развивающихся рынках оцениваются экспертами в 12 баллов.