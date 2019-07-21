ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС предложили США взаимно обнулить пошлины на промтовары

Новости » Экономика    21.07.2019 - 23:54
В ЕС предложили США взаимно обнулить пошлины на промтовары
Фото: министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (kmu.gov.ua)

Свободная торговля принесет преимущества обеим сторонам

Европейский союз предлагает Соединенным Штатам снизить до нуля тарифы на промышленные товары. Об этом министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер сказал в интервью изданию Die Welt.

Он отметил, что отмена пошлин облегчить доступ в Европу американских товаров и даст преимущества обеим сторонам на миллиарды.

Альтмайер заявил, что торговая война и повышение тарифов с обеих сторон также сильно ударит по экономике США.

Министр экономики Германии также сообщил, что во многих случаях американским компаниям больше не придется сертифицировать свою продукцию в соответствии с европейским законодательством.

Напомним, в начале июня 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые конфликты между странами являются главной угрозой для мирового экономического роста.

Напомним, эксперты британского журнала The Economist составили рейтинг десяти главных угроз мировой экономике в 2019 году. Риски рецессии в США из-за высокого корпоративного долга и риск широкомасштабного кризиса на развивающихся рынках оцениваются экспертами в 12 баллов.

Трамп обсудит с сенаторами санкции против Турции за покупку С-400, - WSJ США ожидают мирных и честных выборов в Украине
Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты Америкипошлины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь