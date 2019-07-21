ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ЄС запропонували США взаємно обнулити мита на промтовари

Новини » Економіка    21.07.2019 - 23:54
В ЄС запропонували США взаємно обнулити мита на промтовари
Фото: міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайєр (kmu.gov.ua)

Вільна торгівля принесе переваги обом сторонам

Європейський союз пропонує Сполученим Штатам знизити до нуля тарифи на промислові товари. Про це міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайєр сказав в інтерв'ю виданню Die Welt.

Він зазначив, що скасування мит полегшити доступ в Європу американських товарів і дасть переваги обом сторонам на мільярди.

Альтмайєр заявив, що торгова війна і підвищення тарифів з обох сторін також сильно вдарить по економіці США.

Міністр економіки Німеччини також повідомив, що у багатьох випадках американським компаніям більше не доведеться сертифікувати свою продукцію згідно з європейським законодавством.

Нагадаємо, на початку червня 2019 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що торгові конфлікти між країнами є головною загрозою для світового економічного зростання.

Нагадаємо, експерти британського журналу The Economist склали рейтинг десяти головних загроз світовій економіці у 2019 році. Ризики рецесії в США через високий корпоративний борг і ризик широкомасштабної кризи на ринках, що розвиваються, оцінюються експертами в 12 балів.

Трамп обговорить з сенаторами санкції проти Туреччини за купівлю С-400, - WSJ США очікують мирних та чесних виборів в Україні
Новини України ЕвросоюзСполучені Штати Америкипошлины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся