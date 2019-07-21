В ЄС запропонували США взаємно обнулити мита на промтовари

Фото: міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайєр (kmu.gov.ua)

Вільна торгівля принесе переваги обом сторонам

Європейський союз пропонує Сполученим Штатам знизити до нуля тарифи на промислові товари. Про це міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайєр сказав в інтерв'ю виданню Die Welt.

Він зазначив, що скасування мит полегшити доступ в Європу американських товарів і дасть переваги обом сторонам на мільярди.

Альтмайєр заявив, що торгова війна і підвищення тарифів з обох сторін також сильно вдарить по економіці США.

Міністр економіки Німеччини також повідомив, що у багатьох випадках американським компаніям більше не доведеться сертифікувати свою продукцію згідно з європейським законодавством.

Нагадаємо, на початку червня 2019 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що торгові конфлікти між країнами є головною загрозою для світового економічного зростання.

Нагадаємо, експерти британського журналу The Economist склали рейтинг десяти головних загроз світовій економіці у 2019 році. Ризики рецесії в США через високий корпоративний борг і ризик широкомасштабної кризи на ринках, що розвиваються, оцінюються експертами в 12 балів.