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В ЕС предлагают ввести безвиз для белорусов

Автор: Игорь Литвиненко

Лидеры Литвы, Польши и Румынии предлагают Евросоюзу разработать пакет помощи демократической Беларуси. В него предлагают включить и безвизовый режим для граждан Беларуси.

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Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.

В частности, пакет помощи будет включать:

  • торговлю с ЕС;
  • помощь в переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию;
  • безвизовый режим для граждан Беларуси;
  • диверсификацию экономики и энергетического сектора страны;
  • финансирование реструктуризации экономики;
  • вовлечение международных финансовых структур в процесс реформирования экономики страны;
  • привлечение инвестиций.

"Если граждане Беларуси решат провести в стране политические и экономические реформы, создать независимые институты, защищающие права человека и свободу слова, мы поможем, поделимся своими знаниями и опытом", - отметил Науседа.

Предложения по такому плану помощи будут представлены на заседании Совета Европы 24-25 сентября.

Напомним, ранее Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси, в которой признал Координационный совет представительским органом власти. Также в ЕС после 5 ноября перестанут признавать Александра Лукашенко президентом страны.

Также РБК-Украина писало, что Польша может ввести против Беларуси национальные санкции.

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